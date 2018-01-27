27.01.2018
В Starbucks открестились от планов выхода на рынок Украины, озвученных Кличко в Давосе
Источник: Українські новини
В американской Starbucks Corporation не осведомлены о своих грандиозных планах покорения украинского рынка вообще и Киева в частности, которые озвучил в Давосе столичный городской голова Виталий Кличко.
"Мы не планируем работу в Украине", - лаконично сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос "Капитала", отказавшись от более развернутого комментирования данной темы.
Заявление о появлении Starbuсks в Украине неожиданно прозвучало из уст мэра Киева Виталия Кличко на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Во время выступления на панельной дисскусии "Киев как новый глобальный технохаб" мэр Киева вместе с братом Владимиром призвали инвесторов вкладывать деньги в Киев.
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