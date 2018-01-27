В Starbucks открестились от планов выхода на рынок Украины, озвученных Кличко в Давосе

Источник: Українські новини

В американской Starbucks Corporation не осведомлены о своих грандиозных планах покорения украинского рынка вообще и Киева в частности, которые озвучил в Давосе столичный городской голова Виталий Кличко.

"Мы не планируем работу в Украине", - лаконично сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос "Капитала", отказавшись от более развернутого комментирования данной темы.

Заявление о появлении Starbuсks в Украине неожиданно прозвучало из уст мэра Киева Виталия Кличко на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Во время выступления на панельной дисскусии "Киев как новый глобальный технохаб" мэр Киева вместе с братом Владимиром призвали инвесторов вкладывать деньги в Киев.