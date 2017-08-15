15.08.2017
В Стокгольме произошла стрельба: есть жертвы
Источник: КорреспонденТ.net
На юге Стокгольма неизвестный открыл огонь и ранил двух человек. Как сообщает издание Svenska Dagbladet, полиция получила сообщения очевидцев о стрельбе в районе площади Остберг около 15.00 по местному времени.
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили двух людей с огнестрельными ранениями, которых сразу увезли в больницу. Один раненый скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии.
Полиция проводит поиски нападавшего. Сообщается, что он был в маске и скрылся на автомобиле Toyota.
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