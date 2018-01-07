07.01.2018
В Стокгольме возле станции метро произошел взрыв, есть пострадавшие
Источник: 112.ua
В Стокгольме возле станции метрополитена произошел взрыв.
"По данным полиции, мужчина поднял объект с земли, который затем взорвался. 60-летнего пострадавшего, а также женщину доставили в больницу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел в районе станции метро Vårby Gård. На данный момент станция и прилегающие к ней территории перекрыты. На место инцидента, которое находится в 15 км от центра города, выехали взрывотехники.
Причина взрыва пока не установлена.
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