В Стокгольме возле станции метро произошел взрыв, есть пострадавшие

Источник: 112.ua

В Стокгольме возле станции метрополитена произошел взрыв.

"По данным полиции, мужчина поднял объект с земли, который затем взорвался. 60-летнего пострадавшего, а также женщину доставили в больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в районе станции метро Vårby Gård. На данный момент станция и прилегающие к ней территории перекрыты. На место инцидента, которое находится в 15 км от центра города, выехали взрывотехники.

Причина взрыва пока не установлена.