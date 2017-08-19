Найти

19.08.2017

В столичном Гидропарке нашли тайник с тротилом

Источник: КорреспонденТ.net

В киевском Гидропарке сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в субботу, 19 августа.

"Правоохранители изъяли из тайника, оборудованного в пешеходной зоне популярного места отдыха, 10 тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов различного калибра", – сообщили в Службе безопасности.

В ведомстве также призвали украинцев быть бдительными и информировать правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах или транспортных средствах, обнаруженном оружии или взрывных устройствах, а также о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных людей.

 
 
Новости раздела
Украина
19.08.2017
В Запорожье показали первый украинский вертолет
Вертолет будет иметь много модификаций.
Украина
19.08.2017
В двух областях Украины горят леса
Крупные лесные пожары вспыхнули в Николаевской и Херсонской областях.
Украина
19.08.2017
Украинский альпинист погиб на вершине Монблана
Тело 42-летнего альпиниста обнаружили на высоте примерно 4 тысяч метров.
Украина
19.08.2017
В Украине открыли спецдиапазон для внедрения 4G
Открыт диапазон 1800 МГц для внедрения радиотехнологии 4G.
Украина
19.08.2017
Грузия просит Украину выдать Саакашвили
Прокуратура Грузии направила в правоохранительные органы Украины и других стран запрос об экстрадиции Михаила Саакашвили. В ГПУ сообщили, что если Саакашвили окажется на территории Украины, то его выдадут Грузии.
Украина
19.08.2017
В Днепре в окно квартиры бросили гранату
Граната оказалась учебной
Украина
18.08.2017
В Украине возросла смертность дельфинов: Минэкологии подозревает инфекцию или отравление
Причины повышенной смертности неизвестны
Украина
18.08.2017
На Одесчине неадекватный маршрутчик выгнал людей
Водитель орал на пассажиров и выгнал всех из маршрутки.
Украина
18.08.2017
СМИ: Яценюк купил Эспрессо за день до Майдана
Доля в ООО "Астра Финанс", которое владеет телеканалом Эспрессо, была куплена Яценюком перед самым Евромайданом.
Украина
18.08.2017
Десятки тысяч жителей Донбасса не имеют доступа к питьевой воде, - УКГВ ООН
Почти 400 тыс. гражданских лиц по обе стороны фронта не имели доступа к питьевой воде в течение нескольких дней
Украина
18.08.2017
Германия дала Киеву €280 тысяч на обучение чиновников
Так, около 200 госслужащих, журналистов пройдут квалифицированное обучение.
Украина
18.08.2017
Мужчина на Крещатике передумал прыгать с отеля
Четырехчасовые переговоры с потенциальным самоубийцей дали результат.
В Запорожье показали первый украинский вертолет | Задержана жена одного из глав ДНР - СБУ