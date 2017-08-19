В столичном Гидропарке нашли тайник с тротилом

Источник: КорреспонденТ.net

В киевском Гидропарке сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в субботу, 19 августа.

"Правоохранители изъяли из тайника, оборудованного в пешеходной зоне популярного места отдыха, 10 тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов различного калибра", – сообщили в Службе безопасности.

В ведомстве также призвали украинцев быть бдительными и информировать правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах или транспортных средствах, обнаруженном оружии или взрывных устройствах, а также о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных людей.