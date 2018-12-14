В Страсбурге открыли Рождественскую ярмарку после теракта

Источник: Українські новини

В Страсбурге открыли Рождественскую ярмарку. Это сделали после того, как полиция застрелила подозреваемого в убийстве трех человек в центре города.

При этом охрана на ярмарках все еще усилена.

Владелец киоска с платками и шарфами Бернард Кунц отметил, что из-за закрытия ярмарки торговцы потеряли два дня:

"Мы волновались. Некоторые ребята взяли кредиты, чтобы здесь быть, и мы уже потеряли два дня".

Мэр Страсбурга Рональд Райс назвал нападение террористическим актом и выразил облегчение от того, что подозреваемый уже убит.

"С его смертью ... горожане, как и я, чувствуем облегчение", - сказал Райс.