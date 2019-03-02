В Страсбурге разрушили еврейский памятник

Источник: Корреспондент.net

В ночь на субботу во французском Страсбурге несколько вандалов опрокинули вертикальную мемориальную плиту, установленную на месте синагоги на набережной Клебера, сожженной нацистами в 1940 году. Об этом 2 марта сообщил бургомистр Ролан Ри в эфире радиостанции France 3.

"Ее вес составляет 300 или 400 килограммов, она не могла быть опрокинута одним человеком", – сказал он.

Вице-бургомистр города Ален Фонтанель пообещал принять вместе с правоохранительными органами все возможное, чтобы задержать ответственных.

Синагога была сожжена во время Второй мировой войны членами гитлерюгенда – молодежной организации национал-социалистов.

По последним данным МВД Франции, за последний год число антисемитских правонарушений выросло на 74%. В феврале неизвестные осквернили 80 могил на еврейском кладбище в коммуне Катзенайм близ Страсбурга. На памятниках появились голубые и желтые свастики. Тогда на место происшествия приехал президент Франции Эмманюэль Макрон, резко осудивший инцидент.

После этого во Франции несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях протеста против антисемитизма. В Париже среди участников акции были премьер-министр Эдуар Филипп и два экс-президента – Франсуа Олланд и Николя Саркози. К участию в акции призвали сразу 18 французских политический партий. Макрон пообещал принять жесткие меры в борьбе с антисемитизмом в стране.

А в Лондоне вандалы дважды за месяц осквернили надгробный памятник немецкому философу, социологу и экономисту Карлу Марксу на Хайгейтском кладбище.