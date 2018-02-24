В субботу в зоне АТО не зафиксировали ни одного обстрела

Источник: Українські новини

Штаб антитеррористической операции констатирует отсутствие нарушений режима прекращения огня в субботу.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"С начала этих суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии разграничения. По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано", - сказано в нем.

Отмечается, что ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных сил.

Кроме того, согласно сообщению, при содействии офицеров гражданско-военного сотрудничества штаба АТО и представителей украинской стороны совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе восстановлено электро- и газоснабжение в Луганском, которые были прекращены в результате обстрела 23 февраля населенного пункта российскими наемниками из артиллерийских систем калибра 122 мм.

На данный момент боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны, находятся на своих позициях, ведут наблюдение за противником и строго придерживаются "минских договоренностей".