В суде Одессы произошла драка, 50 задержанных

Источник: Корреспондент.net

В Одессе возле суда произошла драка, в результате которой полицейские задержали 49 человек. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что в Приморском районном суде Одессы в ходе судебного заседания между группами поддержки сторон - участников судебного процесса возник конфликт, который перерос в драку.

"Сейчас 49 человек доставлены в Портофранковское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия, после чего их действиям будет дана правовая квалификация", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, анкетные данные всех доставленных в полицию установлены: большинство из них - жители других регионов Украины.