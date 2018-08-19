В Сумах авто полиции влетело в толпу пешеходов

Источник: Корреспондент.net

В Сумах в воскресенье, 19 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции, который вылетел на тротуар с пешеходами. В результате ДТП пострадали, по меньшей мере, пять человек, сообщает пресс-служба патрульной полиции Сумской области в Facebook.

В частности, указано, что авария произошла на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская.

В полиции рассказали, что 19 августа, около 14:50 минут, экипаж патрульной полиции получил сообщение о разбойном нападении.

"По дороге на место происшествия водитель автомобиля Audi A4, который двигался на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю патрульной полиции, который двигался с включенным специальным звуковым сигналом и с маячками синего и красного цвета, после чего произошло столкновение автомобилей. Далее автомобиль Toyota Prius отбросило на обочину, где он совершил наезд на пешеходов", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в результате ДТП телесные повреждения получили пять граждан, среди которых сотрудница патрульной полиции, которую спасателям пришлось вызволять из автомобиля.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.