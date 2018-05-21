В Сумской области мужчина подорвал себя гранатой

Источник: Корреспондент.net

В Краснопольском районе Сумской области 35-летний мужчина подорвал себя гранатой на глазах бывшей жены. Трагедия произошла накануне, сообщили в областной полиции в понедельник, 21 мая.

По словам женщины, они были разведены уже четыре года, однако поддерживали хорошие отношения, ведь имели двух несовершеннолетних детей.

"В тот день он позвонил и попросил прийти в лесополосу, которая была неподалеку от их дома, чтобы попрощаться. А когда она пришла, увидела, что мужчина держит в руках гранату. Сначала он перебрасывал ее из руки в руку, а после того, как она упала на землю, накрыл своим телом. Раздался взрыв. Сама женщина не пострадала ", - сообщил начальник Краснопольского отделения полиции Виталий Гордиенко.

Следователи полиции провели два обыска домов, где жил мужчина. В доме бывшей жены правоохранители ничего не нашли, а вот в доме, где погибший проживал последние четыре года, были найдены незарегистрированные гладкоствольное охотничье ружье и патроны различного калибра.

По месту жительства погибший характеризуется с положительной стороны, судимости не имел. На месте происшествия полицейские нашли обломки и металлическую скобу от гранаты Ф-1.

Ранее в Ивано-Франковской области мужчина бросил гранату в толпу людей, девять человек получили ранения.