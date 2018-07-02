В Таиланде пропавшие неделю назад школьники найдены в пещере живыми
Источник: DW
Спасатели нашли 12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнего тренера живыми в частично затопленной пещере в провинции Чианграй на севере Таиланда. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщил губернатор провинции.
Власти пояснили, что сначала снабдят пострадавших запасами питания, чтобы подкрепить их силы, и направят к ним умеющего нырять врача. Пока неясно, смогут ли дети самостоятельно принимать пищу, поскольку долгое время им пришлось побыть без еды.
К поиску были привлечены иностранные спелеологи
На следующем этапе будет начата спасательная операция. По словам специалистов, они обследовали ту часть пещеры, которая находится на возвышении, и обнаружили группу в 300-400 метрах от того места, где она, предположительно, могла укрываться. К поисковым работам была привлечена международная команда спелеологов.
В местном футбольном клубе заявили о пропаже детей 23 июня. До воскресенья, 1 июля, в регионе практически без перерыва продолжались муссонные дожди, что существенно осложняло поиски. В понедельник, 2 июля, после небольшого затишья специалистам удалось частично откачать воду из пещеры. По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода несколько километров.