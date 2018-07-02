В Таиланде пропавшие неделю назад школьники найдены в пещере живыми

Операция по поиску пропавших продолжалась более недели - с 23 июня, когда спортсмены после тренировки укрылись в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления.

Власти пояснили, что сначала снабдят пострадавших запасами питания, чтобы подкрепить их силы, и направят к ним умеющего нырять врача. Пока неясно, смогут ли дети самостоятельно принимать пищу, поскольку долгое время им пришлось побыть без еды.

К поиску были привлечены иностранные спелеологи

На следующем этапе будет начата спасательная операция. По словам специалистов, они обследовали ту часть пещеры, которая находится на возвышении, и обнаружили группу в 300-400 метрах от того места, где она, предположительно, могла укрываться. К поисковым работам была привлечена международная команда спелеологов.

В местном футбольном клубе заявили о пропаже детей 23 июня. До воскресенья, 1 июля, в регионе практически без перерыва продолжались муссонные дожди, что существенно осложняло поиски. В понедельник, 2 июля, после небольшого затишья специалистам удалось частично откачать воду из пещеры. По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода несколько километров.