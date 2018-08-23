В Таллине открыли мемориал жертвам коммунистического режима

Источник: DW

В Таллинне в четверг, 23 августа, открыли мемориал памяти жертв коммунизма. На нем выгравированы имена 22 тысяч эстонцев, погибших в ходе репрессий с начала оккупации страны Советским Союзом в 1940 году и до смерти Сталина в 1953 году.