В Танзании к туристам в авто запрыгнули гепарды

Источник: Корреспондент.net

В Танзании сразу два гепарда запрыгнули на машину американских туристов во время сафари-прогулки.

"Пока любознательное животное обнюхивало сиденье, американский турист изо всех сил пытался сделать вид, что его там нет. К тому же пока один гепард гостил в салоне, другой стоял на капоте. Удовлетворив свое любопытство, хищники ушли", – говорится в сообщении.

Отмечается, что счастливым финалом турист обязан местному гиду. Тот помог сохранять спокойствие, затаить дыхание и не смотреть большой кошке в глаза.