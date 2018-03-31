31.03.2018
В Танзании к туристам в авто запрыгнули гепарды
Источник: Корреспондент.net
В Танзании сразу два гепарда запрыгнули на машину американских туристов во время сафари-прогулки.
"Пока любознательное животное обнюхивало сиденье, американский турист изо всех сил пытался сделать вид, что его там нет. К тому же пока один гепард гостил в салоне, другой стоял на капоте. Удовлетворив свое любопытство, хищники ушли", – говорится в сообщении.
Отмечается, что счастливым финалом турист обязан местному гиду. Тот помог сохранять спокойствие, затаить дыхание и не смотреть большой кошке в глаза.
Новости раздела
Бывает
13.03.2018
Сеть удивила собака с "человеческим лицом"
Пес породы ши-пу имеет морду, которая очень напоминает человеческое лицо. Благодаря снимкам, опубликованным в Сети, животное обрело популярность.
Бывает
21.01.2018
Пингвин запрыгнул в лодку к ученым "для инспекции"
Научно-исследовательская станция австралийских ученых Кейси находится в заливе Винсенес на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде.
Бывает
15.01.2018
В Калифорнии автомобиль залетел на верхний этаж здания
В США авто застрогало на втором этаже
Бывает
21.12.2017
Как сухая елка может за минуту сжечь квартиру
В США пропагандируют ставить новогодние елки в ведро с водой для предотвращения пожара.
Бывает
18.12.2017
Истина где-то рядом. Пентагон искал НЛО пять лет
Минобороны США сделало сенсационное заявление о программе по изучению неопознанных летающих объектов.
Бывает
11.12.2017
Крис Эванс пригласил на премьеру "Мстителей" мальчика, над которым издеваются в школе
Школьника также поддержали множество других знаменитостей
Бывает
05.12.2017
Утерянная картина известного английского пейзажиста нашлась под лестницей обычного дома
Картину продадут почти за 2 млн долларов.
Бывает
28.11.2017
Lady in red: в сети высмеяли фото конкурса красоты на оккупированном Донбассе
В Горловке прошел конкурс Мисс-2018
Бывает
13.11.2017
На картине XIX века заметили "iPhone"
Картина принадлежит кисти австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера.
Бывает
09.11.2017
Шотландца судят за наученную зиговать собаку
Мужчине вменяется в вину разжигание ненависти.
Бывает
08.11.2017
Китаец сделал предложение девушке с 25-ю iPhone X
Из гаджетов молодой человек выложил для своей возлюбленной сердце.
Бывает
07.11.2017
Разгневанная изменой мужа женщина вынудила самолет сесть
Экипаж воздушного судна не смог успокоить ревнивицу.
Бывает
07.11.2017
Натали Портман удостоена "еврейской Нобелевской премии"
Актрисе присудили израильскую премию "Генезис".
Бывает
06.11.2017
Не выдержал: Трамп оконфузился, когда кормил карпов с премьером Японии
У Трампа не хватило терпения приманивать рыбу небольшими порциями еды и он высыпал в пруд весь контейнер
Бывает
29.10.2017
На Мадагаскаре запретили танцы с покойниками
Фамадихана – ритуальная церемония почитания мертвых.
Бывает
25.10.2017
Пару из Чернигова осудили за тату на коте
Молодых людей пользователи Сети обвинили в садизме и жестокости.
Бывает
14.10.2017
В США вывели лошадь, как в мультике Disney
Ветеринары считают, что у животного начнутся проблемы с дыханием.
Бывает
10.10.2017
Мужчины оказались эгоистичнее женщин - ученые
Это установила международная группа ученых в ходе недавнего исследования.
Бывает
07.10.2017
В США дельфины засмотрелись на белок в океанариуме
Видео уже набрало в Facebook более 1,4 млн просмотров.
Бывает
03.10.2017
СМИ показали самую "мемную" собаку интернета
Наибольшей популярности в Сети добились представители породы сиба-ину.
Бывает
01.10.2017
На Буковине еноты устроили "пир" в магазине
Ущерб от погрома в магазине оценивается в почти 50 тыс. грн.
Бывает
28.09.2017
Жительница Италии вышла замуж за саму себя
Она организовала торжественную церемонию и позвала 70 гостей.