В Ташкенте обнаружили крупный клад

Источник: Корреспондент.net

В ходе раскопок в подвале одного из исторических зданий в центре столицы Узбекистана – Ташкенте – обнаружены ценности, утраченные 80 лет назад.

Отмечается, что ученые из Национального университета Узбекистана нашли, в частности, экспонаты из коллекции 1918 года Ташкентского дворца князя Романова и предметы, которые принадлежали жертвам сталинских репрессий, генерал-майору русской армии Джурабеку и переселенцам из Европы и Санкт-Петербурга. Все это находилось в скрытом помещении под подвалом.

На фотографиях запечатлены такие вещи, как австрийский микроскоп из золота XIX века, различные монеты, золотые слитки на восемь килограммов, отделанные золотом книги XVIII-XIX веков из императорского дворца и четыре раритетные книги о птицах Америки, каждая из которых может стоить сотни тысяч долларов. Помимо этого, были найдены документы времен Узбекского ханства и старинные рукописи мыслителей, которые считали утерянными.

Утверждается, что стоимость клада превышает один миллион долларов. Находки взяты под государственную охрану.

Сообщается, что ценности были доставлены в Среднюю Азию по инициативе русского и советского ученого Николая Димо, одного из основателей Среднеазиатского университета (ныне Национальный университет Узбекистана).