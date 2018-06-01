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01.06.2018

В Тбилиси возобновилась акция протеста "против несправедливости"

Источник: DW

В Тбилиси в пятницу, 1 июня, возобновилась акция протеста "против несправедливости" у здания парламента Грузии. Как передает с места корреспондент DW, митинг проходит мирно, хотя из-за большого числа протестующих пришлось перекрыть для автомобильного движения проспект Руставели - центральную улицу грузинской столицы.

Оппозиционные партии договорились не принимать участие в акции. Решение было принято после того, как организаторов начали обвинять в политической подоплеке, в том, что оппозиция, в частности партия Саакашвили "Единое национальное движение", использует протесты в своих интересах. Открывая митинг, отец погибшего мальчика Заза Саралидзе заявил, что протест не имеет никакого отношения к политике, потому что, "когда погибает ребенок уже ничего не важно". "Мы выступаем против несправедливости. Мы выступаем против произвола властей и сгнившей политической системы, которая должна рухнуть", - заявил он.
 
Выступили и родители других убитых детей, которые также не смогли найти справедливости в правоохранительных органах, заявившие, что есть следователи, прокуроры и судьи, которые за деньги покрывают убийц.

Митингующие требуют отставки правительства и досрочных выборов

Митингующие заявили, что считают недостаточным уход со своего поста главного прокурора страны и продолжают требовать отставки правительства и досрочных парламентских выборов. Как сообщают грузинские СМИ, акции в поддержку участников массового митинга в Тбилиси "против несправедливости" в пятницу состоялись в крупных городах Грузии: Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Гори и Рустави.

Вечером 31 мая в Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в связи с приговором по делу об убийстве двух школьников в декабре 2017 года. Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе погибли во время массовой драки между учащимися. Тбилисский городской суд 31 мая частично оправдал обвиняемых по этому делу. Одному из них, в частности, переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства.

 
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