В Тбилиси возобновилась акция протеста "против несправедливости"
Источник: DW
В Тбилиси в пятницу, 1 июня, возобновилась акция протеста "против несправедливости" у здания парламента Грузии. Как передает с места корреспондент DW, митинг проходит мирно, хотя из-за большого числа протестующих пришлось перекрыть для автомобильного движения проспект Руставели - центральную улицу грузинской столицы.
Митингующие требуют отставки правительства и досрочных выборов
Митингующие заявили, что считают недостаточным уход со своего поста главного прокурора страны и продолжают требовать отставки правительства и досрочных парламентских выборов. Как сообщают грузинские СМИ, акции в поддержку участников массового митинга в Тбилиси "против несправедливости" в пятницу состоялись в крупных городах Грузии: Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Гори и Рустави.
Вечером 31 мая в Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в связи с приговором по делу об убийстве двух школьников в декабре 2017 года. Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе погибли во время массовой драки между учащимися. Тбилисский городской суд 31 мая частично оправдал обвиняемых по этому делу. Одному из них, в частности, переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства.