В Тбилиси возобновилась акция протеста "против несправедливости"

Источник: DW

В Тбилиси в пятницу, 1 июня, возобновилась акция протеста "против несправедливости" у здания парламента Грузии. Как передает с места корреспондент DW, митинг проходит мирно, хотя из-за большого числа протестующих пришлось перекрыть для автомобильного движения проспект Руставели - центральную улицу грузинской столицы.

Оппозиционные партии договорились не принимать участие в акции. Решение было принято после того, как организаторов начали обвинять в политической подоплеке, в том, что оппозиция, в частности партия Саакашвили "Единое национальное движение", использует протесты в своих интересах. Открывая митинг, отец погибшего мальчика Заза Саралидзе заявил, что протест не имеет никакого отношения к политике, потому что, "когда погибает ребенок уже ничего не важно". "Мы выступаем против несправедливости. Мы выступаем против произвола властей и сгнившей политической системы, которая должна рухнуть", - заявил он.

Выступили и родители других убитых детей, которые также не смогли найти справедливости в правоохранительных органах, заявившие, что есть следователи, прокуроры и судьи, которые за деньги покрывают убийц.