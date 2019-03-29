В Тернополь завезли перстни для порчи бюллетеней – глава ОГА

Источник: Корреспондент.net

В Тернопольскую область завезли партию специальных перстней, в которые вмонтированы головки шариковых ручек, предназначенных для порчи бюллетеней. Об этом в пятницу, 29 марта, заявил глава ОГА Степан Барна на своей странице в Facebook.

Он отметил, что за каждый испорченный бюллетень гарантируется награда.

Других подробностей он не сообщил.

Пользователи в комментариях отмечают, что по-видимому перстни предназначаются для членов комиссий, которые могут при подсчете голосов незаметно для коллег поставить на бюллетенях дополнительные отметки, сделав их таким образом недействительными.

Еапомним, первый тур выборов состоится в воскресенье, 31 марта.