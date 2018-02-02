В Тернополе флаг ОУН будут поднимать вместе с государственным

Источник: Українські новини

Во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях Тернополя одновременно с сине-желтым флагом будут поднимать революционный красно-черный флаг ОУН.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.

В сообщении сказано, что такое решение было принято по инициативе городского головы Сергея Надала на сессии Тернопольского городского совета, 2 февраля, как ответ на принятый польским парламентом закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".

"Тернополь всегда имел прекрасные партнерские отношения с польскими городами. Тесно сотрудничают между собой образовательные, лечебные, спортивные и культурные учреждения наших городов. И именно благодаря совместным проектам мы показываем дружбу между нашими странами и городами, - сказал Надал.

По словам Надала, несмотря на принятие указанного закона, Польша, как и раньше, останется партнером Тернополя.

"Убежден, что ни одно политическое решение не может переписать героические страницы нашей истории. Этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим Героям и их вклад в борьбу за независимость Украины", - добавил он.