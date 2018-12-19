В Тернополе в пожаре погиб народный артист Украины

Источник: Українські новини

Накануне, , 18 декабря, из-за короткого замыкания электропроводки, что привело к пожару в квартире, погиб 96-летний актер Петр Ласточка. Народный артист Украины в то время находился в собственной квартире.

Выяснилось, что трагедия произошла в 11 утра на улице Котляревского в Тернополе.

После сообщения о пожаре на место происшествия прибыли бойцы ГосЧС, которые быстро ликвидировали огонь. Но из-за сильного задымления в подъезде дома спасатели вынуждены были эвакуировать 7 человек.

Кроме этого работникам скорой медицинской помощи были переданы потерпевшего с признаками отравления продуктами горения.

Позже в квартире, где произошло замыкание, пожарные обнаружили тело пожилого мужчины 1923 года рождения, которым оказался актер Петр Ласточка.