В Тернополе задержали мужчину и женщину, которые продавали людей в секс-рабство

Источник: Українські новини

В Тернополе полиция задержала преступную группу, которая продавала людей в сексуальное рабство в Турцию и ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Установлено, что так называемые работодатели предлагали девушкам, которые соглашались работать за рубежом, от 3 до 6 тыс. долл. в месяц. Объявление о поиске кандидатов они размещали на сайтах в соцсетях. Единственное требование — претендентки должны быть иметь приятную внешность и возраст до двадцати пяти лет.

Нелегальный бизнес создали двое знакомых — 20-летний мужчина и 21-летняя женщина. Оба — студенты одного из местных вузов.

Через интернет они искали желающих работать в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, а именно в городе Дубаи.