В Тернопольской области пьяный водитель сбил трех человек: среди них полицейский

Источник: Українські новини

В Тернопольской области произошло ДТП, в результате которого три человека с переломами и другими повреждениями попали в больницу. Пострадалидвое жителей Почаева и работник группы реагирования патрульной полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

"При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что авария произошла третьего февраля около двух часов ночи в Почаеве. Двух пострадавших, которые ехали на автомобиле Mitsubishi Outlander, за пару минут до аварии остановили патрульные. Служебный транспорт правоохранителей стоял у обочины с включенными проблесковыми маячками. В какой-то момент на тротуар выехал автомобиль Volkswagen, сбил людей и врезался и в Mitsubishi", – сообщают в полиции.

По предварительным данным, водитель Volkswagen был пьян. В его крови обнаружили более 2,5 промилле алкоголя. Мужчина говорит, что заметил патрульную машину слишком поздно.

Пострадавших доставили в травматологическое отделение. Продолжается следствие в соответствии с частью 1 статьи 286 УК.