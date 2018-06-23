В Тернопольской области тушат масштабный пожар на спиртовой базе

Источник: Українські новини

В субботу вечером в Збараже Тернопольской области возник серьезный пожар на спиртовой базе. Об этом в Facebook сообщает секретарь горсовета Збаража Роман Напованец.

"В связи с пожаром на спиртбазе, где производили биоэтанол, полиция перекрыла ряд улиц, на месте работают спасатели. Проводится эвакуация жителей близлежащих улиц в районную больницу", - написал он.

По информации в ГосЧС, сообщение о пожаре поступило в 18:15.

Спасатели установили, что произошла разгерметизации одной из емкостей со спиртом, в результате чего вспыхнул пожар. Жертв и пострадавших нет.

На месте работают 15 единиц специальной пожарной техники и 63 человека личного состава. На место происшествия отправили пожарный поезд.