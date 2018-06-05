В Тернопольском облсовете Мосийчук подрался со "свободовцем"

Источник: Українські новини

Сегодня, 5 июня, во время третьего пленарного заседания восьмой сессии областного совета произошла драка. Депутат Богдан Бутковский от "Всеукраинского объединения Свобода" подрался с депутатом Верховной Рады Украины Игорем Мосийчуком. Об этом сообщает местное издание "За Збручем".

Во время заседания депутаты начали спорить о вынесении на первоочередное рассмотрение вопроса о создании Билецкой ОТГ.

Депутат областного совета Богдан Бутковский высказался, что заседание нужно проводить по закону и прежде всего, принять повестку дня. На что депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сказал, что не нужно задерживать людей, рассмотреть вопрос Билецкой общины, так как в зале заседания собралось немало народа.

Богдан Бутковский бранью попросил депутата Верховной Рады соблюдать порядок, тот в ответ замахнулся палкой. В результате чего и началась драка.