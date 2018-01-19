19.01.2018
В ТОП-10 популярнейших песен вошел хит украинцев
Источник: Корреспондент.net
Сайт The Pudding опубликовал карту с самыми популярными музыкальными клипами декабря прошлого года. Лидеры разнятся в зависимости от регионов. В России наибольший интерес, как оказалось, привлекли "Розовое вино" исполнителей Элджей и Feduk и "Тролль" украинской группы "Время и стекло".
В Европе среди лидеров числятся Эд Ширан с песней Perfect, Kalash с треком Mwaka Moon и автор Despasito Луис Фонси с хитом Échame la Culpa.
Что касается Северной Америки, то здесь самую большую популярность получили Gucci Gang рэпера Lil Pump, Rockstar испонителей Post Malone и 21 Savage и Havana Камилы Кабельо.
Новости раздела
Украина
19.01.2018
Мэрия Черкасс: Город может остаться без отопления
Власти пытаются не допустить отключения отопления в квартирах и обеспечить давление в тепловых сетях. Для этого осуществляется подвоз воды к котельным.
Украина
19.01.2018
Почти 700 населенных пунктов в 6 областях Украины остаются обесточенными после непогоды
688 населенных пунктов в областях остаются обесточенными по состоянию на 18:00 пятницы
Украина
19.01.2018
Коломойский понял, что со мной связываться плохо, - Гонтарева
Валерия Гонтарева и Игорь Коломойский
Украина
19.01.2018
В Украине с воскресенья ожидается существенное ухудшение погоды: снежные заносы, гололедица и порывы ветра до 25 м/с
Украинцев предупреждают об образовании и увеличении высоты снежного покрова до 20-30 см
Украина
19.01.2018
В одесской больнице умер полицейский, раненый во время перестрелки
Ранее полиция открыло дело по статье "хулиганство"
Украина
18.01.2018
В Кремле отреагировали на украинский закон о признании России агрессором
Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса в России расценили как сигнал о подготовке к войне.
Украина
18.01.2018
Крещение 2018: история, традиции и запреты
Традиционно 19 января православные верующие и греко-католики празднуют Крещение Господне, или Богоявление, которое связывают с водой и купаниями в проруби.
Украина
18.01.2018
Громкий закон по Донбассу: источники рассказали, как и почему так долго собирали голоса в Раде
Часть депутатов Верховной Рады не готовы были голосовать за законопроект №7136 о реинтеграции Донбасса из-за отсутствия в нем упоминания о Крыме
Украина
18.01.2018
НАБУ расследует, как первый зампрокурора Днепропетровской области потратил на 2,5 млн грн больше, чем заработал
За 2015 год сын Соскова получил 2 800 гривен дохода, тесть - 31 гривну, а жена тестя не имела доходов за 2013-2017 годы.
Украина
18.01.2018
За Януковичем после побега из Киева прилетали российские военные вертолеты, - бывший охранник экс-президента
Экс-президент покинул территорию Украины в феврале 2014 года
Украина
18.01.2018
Измаил оказался обесточен из-за непогоды
Кроме того, в Одесской обл. без света и воды остались населенные пункты Килийского района
Украина
18.01.2018
Порошенко предлагает Раде назначить Смолия главой НБУ
Порошенко внес в Верховную Раду соответствующий проект постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Нацбанка
Украина
18.01.2018
Украина инициирует создание в ТКГ рабочей подгруппы по вопросу возвращения под контроль участка границы с РФ
Украина не контролирует свыше 400 км госграницы с Россией на Донбассе
Украина
17.01.2018
Укрепление границ. Как работает биометрическая проверка россиян
На сегодня уже все 157 международных пунктов пропуска, в том числе 3 контрольных пункта на границе с оккупированным Крымом, оборудованы системой считывания информации с биометрических документов и для сбора отпечатков пальцев. Технические средства позволяют считывать паспорта, изготовленные по международным стандартам ІКАО, ID-карты и водительские удостоверения, а также сравнивать отпечатки пальцев с информацией в документах.
Украина
17.01.2018
Вступительная кампания-2018. К чему готовиться школьникам?
Чем отличаются новые условия поступления от прошлогодних и какие изменения ожидают выпускников во время прохождения ВНО
Украина
17.01.2018
Янукович планирует вернуться в Украину – адвокат
Адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича утверждает, что его подзащитный собирается вернуться в Украину. На сегодняшний день он лишь "временно" пребывает в России.
Украина
17.01.2018
"Евробляхи": как в Украине можно решить проблему по примеру Молдовы
Сегодня без регистрации ездить на машине с иностранными номерами украинцы могут пять дней в одной области и десять дней – при передвижении в нескольких областях
Украина
17.01.2018
Миллион украинцев эмигрировали в Польшу
Посол отметил, что это позитивный фактор для польской экономики.
Украина
17.01.2018
На юге Украины объявлено штормовое предупреждение
В большинстве регионов страны скорость ветра усилится до 15-20 м/с, а на юге она будет достигать критериев стихийного явления – 25-28 м/с.
Украина
17.01.2018
В Одессе полицейские задержали бригаду скорой, медики были пьяны и не оказали помощь мужчине
Результаты проверки показали, что доктор и фельдшер находились на рабочей смене в состоянии алкогольного опьянения (у фельдшера - 2,2 промилле)
Украина
17.01.2018
Фестиваль "Вечера французского кино", который пройдет в Украине, объявил программу
В Киеве фильмы будут демонстрировать на языке оригинала с украинскими субтитрами.
Украина
17.01.2018
Что приготовить на Крещенский вечер: основные блюда праздничного стола
Бытует мнение, что на столе должно быть обязательно нечетное количество блюд
Украина
17.01.2018
Украина запретила ввоз 25 книг, изданных в РФ: О чем они и каким украинским издательствам предназначались
Под запретом оказались мировой бестселлер "Сталинград" британского историка Энтони Бивора, откровения советской актрисы Элины Быстрицкой, которая поддерживала разгон Евромайдана в Украине, сказки о русских богатырях и даже учебники по английскому языку