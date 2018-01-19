В ТОП-10 популярнейших песен вошел хит украинцев

Источник: Корреспондент.net

Сайт The Pudding опубликовал карту с самыми популярными музыкальными клипами декабря прошлого года. Лидеры разнятся в зависимости от регионов. В России наибольший интерес, как оказалось, привлекли "Розовое вино" исполнителей Элджей и Feduk и "Тролль" украинской группы "Время и стекло".

В Европе среди лидеров числятся Эд Ширан с песней Perfect, Kalash с треком Mwaka Moon и автор Despasito Луис Фонси с хитом Échame la Culpa.

Что касается Северной Америки, то здесь самую большую популярность получили Gucci Gang рэпера Lil Pump, Rockstar испонителей Post Malone и 21 Savage и Havana Камилы Кабельо.