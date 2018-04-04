В Transparency отреагировали на дело Холодницкого
Источник: Корреспондент.net
Обвинения в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого дали возможность для НАБУ, САП и Генпрокуратуры продемонстрировать независимость, преданность букве закона и способность расследовать сложные дела без искусственного затягивания.
Об этом говорится в сообщении международной антикоррупционной организации Transparency International в среду, 4 апреля.
Антикоррупционеры призвали стороны воздержаться от политизации конфликта, отметив, что утечка конфиденциальной информации, давление на судей и подстрекательство свидетелей к ложным показаниям являются недопустимыми для руководителя антикоррупционного органа.
"Поэтому, перед тем как делать детали расследования в отношении Назара Холодницкого достоянием общественности, считаем, что ГПУ и НАБУ обязаны были сначала получить действительно весомые доказательства. Если такие доказательства вины руководителя САП действительно есть, это должно помочь Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) провести проверку его действий без необоснованных проволочек", – говорится в сообщении Transparency.
"Уже сейчас политики, чьи интересы в разное время стали объектом расследования САП-НАБУ, используют эту ситуацию для дискредитации всей антикоррупционной реформы... "Дело Холодницкого" пытаются выдать за доказательство тщетности усилий по развитию антикоррупционной инфраструктуры в целом и создание Антикоррупционного суда в частности", – отметили в Transparency.
Ранее НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. На записи зафиксированы разговоры Холодницкого относительно ряда уголовных производств, начатых САП.