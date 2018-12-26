В трех областях Украины ограничили движение грузового и общественного транспорта

Источник: Українські новини

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" ограничило движение грузового и общественного транспорта в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

"Распоряжением штаба "Укравтодора" ограничено движение большегрузного и общественного транспорта в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях", - написано в нем.

Отмечается, что в Днепропетровской области сняты ограничения движения.