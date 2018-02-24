В Тунисе задержали судно с оружием из России
Источник: DW
Власти Туниса задержали корабль Ural с военной техникой, вышедший из порта Новороссийска. Об этом в субботу, 24 февраля, пишут интернет-издание "Морской бюллетень" и агентство Agenzia Nova.
"Морской бюллетень" называет маршрут судна Ural "очень странным": оно пересекло почти все Ионическое море, хотя для доставки груза в Камерун это было не нужно, а после повернуло на юг к побережью Ливии, где несколько дней курсировало на малой скорости, после чего проследовало дальше.
В посольстве России в Тунисе агентству ТАСС уточнили, что Ural принадлежит турецкой компании Akdeniz Roro и вез груз, "предназначенный для властей" Камеруна в порт Дуала. Среди членов экипажа нет российских граждан, подчеркнули в диппредставительстве РФ.