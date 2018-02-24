В Тунисе задержали судно с оружием из России

Сообщается, что судно, направлявшееся в Камерун, шло под флагом Панамы и принадлежит турецкой компании. В тунисский порт Сфакс оно зашло для ремонтных работ. При осмотре корабля местная таможня обнаружила на нем 24 незарегистрированных контейнера с бронемашинами, бульдозерами, военной униформой, рациями, оборудованием спутниковой связи и электрогенераторами.

"Морской бюллетень" называет маршрут судна Ural "очень странным": оно пересекло почти все Ионическое море, хотя для доставки груза в Камерун это было не нужно, а после повернуло на юг к побережью Ливии, где несколько дней курсировало на малой скорости, после чего проследовало дальше.

В посольстве России в Тунисе агентству ТАСС уточнили, что Ural принадлежит турецкой компании Akdeniz Roro и вез груз, "предназначенный для властей" Камеруна в порт Дуала. Среди членов экипажа нет российских граждан, подчеркнули в диппредставительстве РФ.