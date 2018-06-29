В Тунисе застряли сотни туристов из Украины

Источник: Корреспондент.net

Из аэропорта Монастир в Тунисе уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков около 300 украинских туристов.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

Согласно информации, часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о планируемом вылете. Другую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 07:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.

"Ничего не обещают. Говорят кто что – кто-то обещает вылет, кто-то говорит – сегодня вылета не будет", – рассказывают туристы.

В Консульстве Украины в Тунисе изданию сообщили, что причина задержки рейса – отсутствие топлива для заправки самолета. По информации представительства, туроператор должен решить ситуацию в течение нескольких часов.

"Консульство занимается этой проблемой. Туроператор обещает решить эту проблему за несколько часов, однако детальная информация будет известна позже", – рассказали в представительстве.

Ранее в авиакомпании Bravo Airways сообщили, что рейсы, которые должны выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир (BAY7371, BAY7372, BAY7375, BAY7376, BAY7377, BAY7378, BAY7373, BAY7374), были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.

"Авиакомпания Bravo имеет все технические возможности для выполнения данных рейсов. Согласно заключенному соглашению между авиакомпанией Bravo и туристическим оператором Oasis, заказчик должен оплатить счет до осуществления рейса, а также оплатить все аэропортовые сборы и налоги по факту выполнения рейса", – отметили в авиакомпании.

Как утверждает авиаперевозчик, сейчас Oasis туроператор не выполнил свои финансовые обязательства перед Bravo Airways за девять рейсов.

"По всем вопросам относительно отмены данных рейсов, получения компенсации обращайтесь к туроператору Oasis", – говорится а сообщении авиакомпании.

В то же время туроператор Oasis Travel выдвинул встречные обвинения в задержке рейсов перевозчику Bravo Airways.

"Авиакомпания Bravo Airways имеет задолженность перед аэропортами Туниса и не имеет средств для оплаты посадки, обслуживания и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики и вероятно поэтому отказалась их выполнять 27 июня", – говорится в заявлении Oasis Travel.

На прошлой неделе сообщалось, что в столичном аэропорту Киев (Жуляны) застряли почти 100 туристов, которые не смогли вылететь в Тунис рейсами авиакомпании Bravo Airways из Киева, Харькова и Запорожья.