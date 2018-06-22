В Турции на митинг вышли два миллиона человек

Источник: Корреспондент.net

В курортном городе Измир в Турции сотни тысяч людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного политика Мухаррема Индже, представляющего Республиканскую народную партию.

По данным СМИ, на митинг пришли более 2 миллионов человек.

В то же время журналист-международник Аббас Джум пишет, что на митинг вышло 2,5 миллиона человек. Судя по фото, которые журналист опубликовал в соцсети Тwitter, митингующие полностью заполонили набережную, на которой проходит мероприятие.

В правоохранительных органах не делают официальных заявлений с данными о масштабе мероприятия.

Индже является главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в стране в воскресенье, 24 июня.