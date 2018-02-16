В Турции несколько журналистов получили пожизненные сроки

Источник: DW

Суд в Турции в пятницу, 16 февраля, в день освобождения репортера газеты Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel) приговорил к пожизненному тюремному заключению трех известных турецких журналистов.

Бывший главный редактор ныне закрытой газеты Taraf Ахмет Алтан, его брат - профессор экономики и писатель Мехмет Алтан, а также известная журналистка Назли Иличак признаны судом в Стамбуле виновными в связях с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти в Анкаре обвиняют в организации попытки путча в 2016 году, сообщило Анатолийское информационное агентство. Вместе с этими журналистами осуждены также еще трое сотрудников газеты Taraf.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" выразила глубокое возмущение решением суда в Стамбуле. "Приговор Ахмету Алтану, Мехмету Алтану и Назли Иличак является катастрофическим сигналом для предстоящих в ближайшие недели дальнейших судебных процессов против журналистов, которые находятся на скамье подсудимых по аналогичным обвинениям", - заявил один из руководителей "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr).

Он отметил, что "в связи с этим суровым приговором тем важнее, чтобы мировая общественность и после освобождения Дениза Юджела следила за происходящим в Турции и выступала в поддержку всех журналистов, которые продолжают страдать от произвола органов юстиции в этой стране".