В Турции освобожден глава регионального отделения Amnesty International

Ранее в тот же день суд в Стамбуле неожиданно постановил освободить Танера Кылыча.

Глава турецкого отделения Amnesty International находился в предварительном заключении на протяжении последних 14 месяцев. Он был арестован в начале июня 2017 года в Измире по подозрению в связях с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена. Наряду с руководителем отделения AI под стражу взяты еще свыше 20 юристов. В офисе и дома у Кылыча прошли обыски.

Следователи, в частности, ставят активисту в вину использование мессенджера, популярного в среде сторонников Гюлена. В Amnesty International неоднократно призывали немедленно освободить Кылыча "за отсутствием достоверных и убедительных доказательств" его вины.