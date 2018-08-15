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15.08.2018

В Турции освобожден глава регионального отделения Amnesty International

Источник: DW

Власти Турции освободили главу регионального отделения международной неправительственной организации Amnesty International (AI) Танера Кылыча. "Мы можем начинать праздновать. Танер действительно на свободе", - написал в среду, 15 августа, в Twitter эксперт AI по Турции Эндрю Гарднер.

Ранее в тот же день суд в Стамбуле неожиданно постановил освободить Танера Кылыча.

Глава турецкого отделения Amnesty International находился в предварительном заключении на протяжении последних 14 месяцев. Он был арестован в начале июня 2017 года в Измире по подозрению в связях с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена. Наряду с руководителем отделения AI под стражу взяты еще свыше 20 юристов. В офисе и дома у Кылыча прошли обыски.

Следователи, в частности, ставят активисту в вину использование мессенджера, популярного в среде сторонников Гюлена. В Amnesty International неоднократно призывали немедленно освободить Кылыча "за отсутствием достоверных и убедительных доказательств" его вины.

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