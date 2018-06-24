В Турции полиция обстреляла авто с бюллетенями

Источник: Корреспондент.net

В турецкой провинции Шанлыурфа сотрудники полиции изъяли четыре мешка с избирательными бюллетенями из автомобиля. Как сообщает газета Cumhuriyet, инцидент произошел днем в уезде Суруч.

Так, в ходе спецоперации правоохранители открыли огонь по автомобилю, который попытался скрыться. Сообщается, что внутри автомобиля полицейские обнаружили четыре мешка с избирательными бюллетенями, которые злоумышленники намеревались доставить на один из избирательных участков. В результате операции был задержаны три человека.