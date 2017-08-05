В Турции разбился автобус: пять погибших

Источник: КорреспонденТ.net

На севере Турции в районе города Мерзифон в провинции Амасья перевернулся автобус. В результате аварии погибли пять человек, 36 получили травмы разной степени тяжести.

По предварительным данным, автобус компании İhsan Güleryüz, следовавший из Стамбула в провинцию Самсун, на высокой скорости съехал с трассы, сбил ограждения и рухнул в кювет.

Сейчас устанавливаются причины аварии, что затруднительно, учитывая то, что водитель также погиб.