В Турции самолет с пассажирами чуть не упал в море после посадки

Источник: Українські новини

В провинции Трабзон (Турция) самолет со 168 пассажирами внутри после приземления неожиданно съехал со взлетной полосы и опасно застрял на склоне над Черным морем.

Об этом пишет издание Daily Sabah.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus прибыл в Трабзон из Анкары во второй половине дня в субботу. После приземления он по пока неизвестным причинам выкатился за территорию посадочной полосы и застрял в глине на обрыве в нескольких метрах от моря.

Пассажиры на борту паниковали.

"Мы находились в самолете не менее 20 минут, ожидая, что кто-то придет на помощь", - рассказала одна из них журналистам.

"В салоне самолета чувствовался запах топлива, и мы все думали, что самолет взорвется, но этого, к счастью, не произошло", - также сообщила она.

В данный момент все 162 пассажира и шесть членов экипажа эвакуированы и находятся в безопасности. Работа международного аэропорта Трабзона была приостановлена после инцидента и возобновлена в воскресенье утром.