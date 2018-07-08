В Турции сошел с рельсов поезд: десять жертв

Источник: Корреспондент.net

Не менее 10 человек погибли и 73 пострадали при аварии на железной дороге на западе Турции.

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Капикуле - Стамбул, сошел с рельсов в труднопроходимом районе в провинции Текирдаг. Несколько вагонов перевернулись.



