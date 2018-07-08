08.07.2018
В Турции сошел с рельсов поезд: десять жертв
Источник: Корреспондент.net
Не менее 10 человек погибли и 73 пострадали при аварии на железной дороге на западе Турции.
Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Капикуле - Стамбул, сошел с рельсов в труднопроходимом районе в провинции Текирдаг. Несколько вагонов перевернулись.
По предварительным данным, всего в поезде было 362 пассажира и шесть членов экипажа.
Для эвакуации раненых в зону бедствия направлены военные вертолеты, на месте работают бригады скорой помощи.
Авария, предположительно, произошла из-за размыва почвы в результате проливных дождей.
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