24.12.2017
В Турции уволены еще почти 3 тысячи госслужащих
Источник: DW
В Турции уволены еще около 2700 военнослужащих, учителей и сотрудников министерств из-за подозрений в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Это следует из двух государственных указов, опубликованных в воскресенье, 24 декабря.
Все госслужащие подозреваются в связях с террористическими группами и структурами, которые, по данным следствия, угрожают безопасности государства. Речь идет в первую очередь о "Движении служения" исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки путча.
Кроме того, власти закрыли две региональные газеты, 14 общественных объединений и один медицинский центр.
Спустя почти полтора года после путча
За прошедшие после попытки путча месяцы в Турции были арестованы свыше 40 тысяч предполагаемых сторонников исламского проповедника, уволены и отстранены от службы - более 120 тысяч человек. Сам Гюлен, уже много лет живущий в США, отрицает свою причастность к июльским событиям.
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