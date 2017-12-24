В Турции уволены еще почти 3 тысячи госслужащих

Все госслужащие подозреваются в связях с террористическими группами и структурами, которые, по данным следствия, угрожают безопасности государства. Речь идет в первую очередь о "Движении служения" исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки путча.

Кроме того, власти закрыли две региональные газеты, 14 общественных объединений и один медицинский центр.

Спустя почти полтора года после путча

За прошедшие после попытки путча месяцы в Турции были арестованы свыше 40 тысяч предполагаемых сторонников исламского проповедника, уволены и отстранены от службы - более 120 тысяч человек. Сам Гюлен, уже много лет живущий в США, отрицает свою причастность к июльским событиям.