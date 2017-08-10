В Турции за связь c Гюленом арестовали 35 журналистов

Источник: КорреспонденТ.net

Власти Турции в четверг выдали ордера на арест 35 журналистов и сотрудников СМИ, подозреваемых в связях с мусульманским проповедником, которого обвиняют в организации прошлогодней попытки госпереворота.

Подозреваемые предположительно пользовались приложением для обмена сообщениями, которое популярно у сторонников проживающего в США духовного лидера Фетхуллы Гюлена. По словам агентства, журналистов подозревают в "членстве в террористической организации".

В рамках очередного рейда на журналистов в Стамбуле были задержаны девять человек, в том числе Бурак Экичи, редактор оппозиционной газеты Birgun.

По сообщению Турецкой ассоциации журналистов, после неудачной попытки свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана в июле 2016 года были закрыты около 150 СМИ, а около 160 журналистов были отправлены в тюрьму.

В ходе последовавших за попыткой переворта репрессий в тюрьму попали в общей сложности 50 тыс человек, а более 100 тыс госслужащих потеряли работу