Найти

10.08.2017

В Турции за связь c Гюленом арестовали 35 журналистов

Источник: КорреспонденТ.net

Власти Турции в четверг выдали ордера на арест 35 журналистов и сотрудников СМИ, подозреваемых в связях с мусульманским проповедником, которого обвиняют в организации прошлогодней попытки госпереворота. 

Подозреваемые предположительно пользовались приложением для обмена сообщениями, которое популярно у сторонников проживающего в США духовного лидера Фетхуллы Гюлена. По словам агентства, журналистов подозревают в "членстве в террористической организации".

В рамках очередного рейда на журналистов в Стамбуле были задержаны девять человек, в том числе Бурак Экичи, редактор оппозиционной газеты Birgun.

По сообщению Турецкой ассоциации журналистов, после неудачной попытки свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана в июле 2016 года были закрыты около 150 СМИ, а около 160 журналистов были отправлены в тюрьму.

В ходе последовавших за попыткой переворта репрессий в тюрьму попали в общей сложности 50 тыс человек, а более 100 тыс госслужащих потеряли работу

Новости раздела
Мир
10.08.2017
По Киеву проехала военная техника для парада
Ошарашенные жители столицы снимали на телефоны танки.
Мир
10.08.2017
Арестовано имущество танцующего миллионера из Instagram
Яхты и виллы Джанлуки Вакки арестовали за долги.
Мир
10.08.2017
iPhone 8 показали на "живом" видео
В ролике предположительно снят макет устройства, а не прототип.
Мир
10.08.2017
Опрос: Партия Меркель по-прежнему опережает СДПГ
После месяца стагнации Социал-демократическая партия Германии улучшила свой рейтинг на 1 процентный пункт. Блок ХДС/ХСС по-прежнему уверенно опережает ее.
Мир
09.08.2017
В России отключают электричество ради Крыма
Придется немного потерпеть жителям Краснодарского края.
Мир
09.08.2017
В Финляндии нашлись пропавшие украинские работники
Некоторые из них решили вернуться домой.
Мир
09.08.2017
Названия Малороссия не будет: Захарченко передумал
Глава ДНР признал ошибку.
Мир
09.08.2017
Эксперт: КНДР пугает всех российскими ракетами
Инженер-ракетостроитель считает, что корейцы используют старые ракеты.
Мир
09.08.2017
Джоли и Питт передумали разводиться – СМИ
Пара якобы "находится на пути полного воссоединения".
Мир
08.08.2017
"Кровавая" или "не кровавая": Каким увидели затмение Луны 7 августа пользователи соцсетей
Накануне жители Европы, Азии, Африки и Австралии наблюдали затмение Луны. Каким его увидели в Украине и других уголках мира, предлагаем сделать выводы по фото, которыми делились пользователи в социальных сетях и зарубежных СМИ
Мир
08.08.2017
Генсек ООН: Венесуэле в "критический момент истории" необходим диалог, основанный на компромиссе
Из Управления ООН по правам человека во вторник сообщают о массовых нарушениях прав человека в Венесуэле
Мир
08.08.2017
Бесконечный экран: iPhone 8 в чехле показали на фото
Судя по снимку, гаджет получит практически безрамочный дисплей.
По Киеву проехала военная техника для парада | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17