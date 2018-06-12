В Турции запустили газопровод TANAP

Источник: Корреспондент.net

В турецком городе Эскишехер во вторник, 12 июня, официально был открыт первый участок Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому азербайджанский газ будет через Турцию поставляться в Европу.

В церемонии участвовали президенты пяти стран: Турции – Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана – Ильхам Алиев, Украины – Петр Порошенко, Грузии – Георгий Маргвелашвили, Украины – Петр Порошенко, Сербии – Александр Вучич.

Проект TANAP был осуществлен за три года с бюджетом менее $8 млрд. Общая протяженность газопровода составила 1850 километров. Трубопровод строится до приграничного с Грецией района Ипсала в турецкой провинции Эдирне, где он будет подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP).

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 млрд кубометров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное – в Европу. Со временем мощность газопровода удвоится.

В проекте TANAP 51% принадлежит азербайджанскому ЗАО Южный газовый коридор, 7% – SOCAR Turkey Energy A.Ş, дочерней компании SOCAR, 30% – турецкой BOTAŞ и 12% – BP.