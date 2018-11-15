В Турции завершили следствие по делу об убийстве российского посла

Источник: Корреспондент.net

В Турции завершилось следствие по делу об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщило агентство Anadolu.

Отмечается, что обвинительное заключение, подготовленное прокурором, ведущим расследование покушения, представлено на утверждение республиканской прокуратуры Анкары.

Если заключение будет утверждено, его направят в суд.