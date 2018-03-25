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25.03.2018

В Туркмении завершились парламентские выборы

Источник: DW

В Туркмении в воскресенье, 25 марта, завершилось голосование на парламентских выборах. Избирательные участки закрылись в 19 часов (17 часов мск), сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов. В выборах депутатов парламента (меджлиса) приняли участие 91,69 процента избирателей.

Основным отличием этих выборов от предыдущих стало то обстоятельство, что на избирательных участках были впервые установлены камеры наблюдения, благодаря чему за голосованием можно было следить на сайте ЦИК в режиме онлайн. Этой возможностью воспользовались  более 24 300 человек.

Парламент может возглавить сын президента

На 125 мест в Меджлисе претендуют 284 кандидата. При этом от трех действующих в стране политических партий выдвинуты 168 кандидатов, от групп граждан - 116 кандидатов. Одним из наиболее известных претендентов на место депутата является 36-летний Сердар Бердымухамедов, сын президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. По мнению экспертов, у сына главы государства есть высокие шансы стать председателем парламента и замещать своего отца на официальных мероприятиях.

За процессом голосования следили более 4 тысяч национальных и около 140 зарубежных наблюдателей, в их числе – представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Исламской организации сотрудничества. Западные наблюдатели еще ни разу не оценивали выборы в Туркменистане как свободные и справедливые, указывает информагентство AFP.

 

 
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