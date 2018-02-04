04.02.2018
В Украине 250 тысяч незаконных "евроблях" - ГФС
Источник: Корреспондент.net
На территории Украины незаконно находятся более 246,4 тысяч авто с иностранной регистрацией, заявили в Государственной фискальной службе.
По данным ведомства, в 2017 году в Украину было ввезено более 958,5 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией, 209,6 тысяч из них ввезены в режиме "транзита", почти 748,9 тысяч - в режиме "временного ввоза".
По состоянию на 31 января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тысячи авто с иностранной регистрацией.
"Из них с нарушением срока - более 246,4 тысяч автомобилей. Из ввезенных в режиме "транзита" 100,9 тысяч авто, которые фактически находятся на таможенной территории Украины, с нарушением срока - более 82,2 тысяч. Из 324,5 тысяч. машин, ввезенных в режиме "временного ввоза", с нарушением срока - более 164,2 тысяч", - заявили в ГФС.
Также в ведомстве назвали страны-члены ЕС, из которых было завезено больше всего транспортных средств: Польша - 110,7 тыс. авто, Литва - 51,7 тыс., Германия - 19,8 тыс., Болгария - 14,1 тыс. и Чехия -13,1 тыс.
"На протяжении 2017 года таможнями ГФС в отношении граждан по ст. 470 Таможенного кодекса Украины "нарушение сроков транзита" составлено 18 394 протокола, по которым выписано 109,3 млн. грн. штрафов. По ст. 481 Таможенного кодекса "нарушение сроков временного ввоза" - 4 360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 млн. грн", - заявили в ведомстве.
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