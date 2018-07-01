В Украине без света 136 населенных пунктов

Источник: Корреспондент.net

В Украине из-за непогоды по состоянию на утро воскресенья, 1 июля, остаются без электроснабжения 136 населенных пунктов в четырех областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 136 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Днепропетровская - 74 н.п., Киевская - 29 н.п., Запорожская - 3 н.п. и Луганская - 30 н.п.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.