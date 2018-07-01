01.07.2018
В Украине без света 136 населенных пунктов
Источник: Корреспондент.net
В Украине из-за непогоды по состоянию на утро воскресенья, 1 июля, остаются без электроснабжения 136 населенных пунктов в четырех областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 136 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Днепропетровская - 74 н.п., Киевская - 29 н.п., Запорожская - 3 н.п. и Луганская - 30 н.п.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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