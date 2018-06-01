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01.06.2018

В Украине будут бороться с "военным туризмом"

Источник: Корреспондент.net

Военная прокуратура Западного региона проверит законность получения статуса участника боевых действий. Как заявил и.о. военного прокурора региона Михаил Балан, в стране нужно прекратить "военный туризм". Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 1 июня.

 

Отмечается, что в результате проверки информации СМИ, а также соцсетей, и данных, предоставленных участниками АТО, было выявлено, что большое количество граждан, имеющих статус УБД, не принимали участия непосредственно в боевых действиях.

"Как стало известно, некоторые военнослужащие участие в боевых действиях не принимали, а находились в штабах воинских частей в зоне проведения боевых действий несколько дней, к примеру, 3-5, а затем, в считанные недели, получили статус УБД. Это при том, что бойцы, которые на самом деле давали отпор и сдерживали агрессора-оккупанта, могут ожидать удостоверение длительный период времени", - говорится в сообщении.

Также было установлено, что ряд военнослужащих были включены в состав подразделений, принимающих участие в АТО, только формально, и при этом также получали статус УБД и, соответственно, предусмотренные законодательством льготы и денежные выплаты.

 

"Во избежание социальной напряженности и принятия действенных мер, военная прокуратура региона проведет изучение законности предоставления статуса участника боевых действий, по результатам которого будет решен вопрос с принятия мер соответствующего реагирования", - заявил и.о. военного прокурора региона Михаил Балан.

"В государстве нужно прекратить так называемый "военный туризм" в зону проведения операции Объединенных сил", - добавил он.

Военная прокуратура обращается к правозащитникам и всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать о имеющейся у них информации о подобных случаях.

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