В Украине будут расти цены на продукты питания, уже в феврале подорожает масло

Источник: Українські новини

Продукты питания в Украине будут дорожать и дальше, следует из анализа отпускных цен. Об этом сообщает "Сегодня".

Издание отмечает, что повышение или понижение отпускных цен через некоторое время сказывается на ценах в розничной торговле.

Среди продуктов питания, которые выпускают предприятия перерабатывающей промышленности, наибольший рост цен в январе произошел на яблочный сок. Если в декабре 2017-го средняя отпускная цена за литр этого напитка составляла 22,46 грн, то в январе – уже 26,78 грн.

Эксперты аграрного рынка отмечают, что с января дорожает и "сырье", т. е. сами яблоки. Как украинские, так и импортные. Это связывают с прошлогодним неурожаем яблок во всей Европе. Например, в Польше яблоки дорожают даже быстрее, чем в Украине, уже почти на треть дороже. А поскольку в Украине значительная часть импортных яблок – выращенные именно в Польше, "их" цены в скором времени прочувствуем и мы.

Отпускные цены на безалкогольные напитки, кроме минеральных вод, в январе выросли на 6,9%. Правда, на розничных ценах это подорожание отразится не скоро, поскольку это продукты длительного хранения, и многие магазины делают такие закупки редко, особенно в зимнее время.

Отпускные цены на молоко в январе повысились незначительно – всего на 0,8%, если сравнивать с декабрем. А вот в рознице молоко подорожало на 1,5%. По сравнению со средними ценами прошлого года за январь-ноябрь, средние цены января оказались выше на 12,2%. Напомним, за прошлый год закупочные цены на молоко поднялись на 15% (до 14,8 грн/л), а розничные – на 21%.

Масло в январе подорожало у производителей на 4%, кефир – на 1,3%, сметана – на 2,4%. Поскольку молочные продукты относятся к скоропортящимся, повышение отпускных цен производителей практически сразу отражается и на розничных ценах в магазинах.

А вот твердые сыры – продукт более длительного хранения. В январе производители подняли цены на сыры почти на 5%. Значит, в рознице цена изменится в феврале-марте.

Интересно, что в других странах мира уже наметилась тенденция к снижению цен на твердые сыры. Однако украинские производители не спешат ей следовать. Поэтому отечественный сыр в Украине уже дороже по цене, чем аналогичные по качеству импортные виды этой продукции.

Из мясных продуктов в январе больше всего подорожала у производителей говядина – на 7,8%, по сравнению с декабрем (с 62,3 до 67,2 грн за килограмм по отпускной цене). А вот свинина и мясо птицы прибавили только по 1,7%. Средние отпускные цены на свинину составили 65,9 грн, а на курятину и другую птицу – 42,1 грн.

Президент Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в течение 2018 года мясо подорожает минимум на 17%. Одной из причин он называет возможный рост цен на топливо (которое, впрочем, пока дешевеет). За минувший год эти виды мяса подорожали в среднем на 26%.

Кстати, по данным Госкомстата, мясо птицы на сегодняшний день – самый популярный мясной продукт у украинцев. Что не удивительно, учитывая, что розничные цены на курятину почти вдвое ниже, чем на другие виды мяса.

Среди сельскохозяйственной продукции, по данным Госстата, в январе больше всего выросли отпускные цены на яйца. По сравнению со средними ценами за январь-ноябрь 2017 года (окончательной информации за год еще нет), подорожание составило почти 60%. Если за январь-ноябрь 2017 года средняя отпускная цена на яйца составляла 10,9 грн за десяток (без НДС, транспортных и накладных расходов), то в январе – 17,36 грн.

Отпускные цены на овощи к концу января выросли на 51,6%, если сравнивать со средними ценами за январь-ноябрь 2017 года. Однако они дорожали не одинаково. Например, картошка выросла в цене на 11,6% (с 3,3 до 3,7 грн за килограмм . А отпускная цена на буряки снизилась почти на 4% (с 0,85 до 0,82 грн за кило).

Плодовые и ягодные культуры подорожали в среднем на 22,8%. Зерновые и зернобобовые – на 6,7%.

Ускоренными темпами в последние недели дорожают и бананы. Однако это связывают с временным дефицитом этого импортного продукта: якобы возникли задержки с транспортировкой бананов по морю. В ближайшее время поставки наладятся и цены опять пойдут вниз, уверяют эксперты.

Из продуктов, по которым Укрстат ведет статистику, в январе снизились отпускные цены только на гречку и сахар (эти продукты дешевеют с минувшего лета), а также коньяк. Гречка стала доступнее на 5%, сахар – на 3,6%, а коньяк – на 2,5%.

Кстати, данные Укрстата подтверждают народные наблюдения о том, что на базарах цены меньше и снижаются они быстрее, чем в магазинах.

Например, в январе цены на сельхозпродукцию повышали исключительно предприятия. На базарах они, наоборот, в целом даже снизились. Так, индекс сельхозпродукции (рост цен с поправкой на рост доходов и инфляцию) в целом по Украине увеличился на 1,1%. В том числе у сельхозпредприятий цены повысились на 4,8%, а у населения снизились на 2,8%. Так что покупать домашнюю картошку и молоко у селян по-прежнему выгоднее, чем в магазинах.