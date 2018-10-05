В Украине цены на бензин выросли за неделю

Источник: Корреспондент.net

В Украине в понедельник-пятницу, 1-5 октября, розничные цены на бензин А-76/80, А-92 и А-95 повысились на 0,19-2,72% до 26,60-32,78 гривен за литр.

Отмечается, что средние розничные цены на бензин А-76/80 повысились на 0,19% с 26,55 до 26,60 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-92 повысились на 2,72% с 30,83 до 31,67 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 повысились на 2,66% с 31,93 до 32,78 гривен за литр.

С начала 2018 года розничные цены на бензин А-76/80 повысились на 5,30% с 25,26 гривен/литр, на А-92 повысились на 15,96% с 27,31 гривен/литр, на А-95 повысились на 16,70% с 28,09 гривен/литр.