05.10.2018
В Украине цены на бензин выросли за неделю
Источник: Корреспондент.net
В Украине в понедельник-пятницу, 1-5 октября, розничные цены на бензин А-76/80, А-92 и А-95 повысились на 0,19-2,72% до 26,60-32,78 гривен за литр.
Отмечается, что средние розничные цены на бензин А-76/80 повысились на 0,19% с 26,55 до 26,60 гривен за литр.
Розничные цены на бензин А-92 повысились на 2,72% с 30,83 до 31,67 гривен за литр.
Розничные цены на бензин А-95 повысились на 2,66% с 31,93 до 32,78 гривен за литр.
С начала 2018 года розничные цены на бензин А-76/80 повысились на 5,30% с 25,26 гривен/литр, на А-92 повысились на 15,96% с 27,31 гривен/литр, на А-95 повысились на 16,70% с 28,09 гривен/литр.
Новости раздела
Украина
04.10.2018
Порошенко просит Раду разрешить взять кредит у ЕС
Президент определил закон о ратификации кредитного соглашения с Евросоюзом как неотложный.
Украина
04.10.2018
Прокуратура объявила подозрение мэру Черкасс
Мэру города грозит штраф или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Украина
04.10.2018
В Укргаздобыче назвали себестоимость добытого газа
Чистая прибыль Укргаздобычи за 2017 год составила 30,5 млрд гривен, а маржинальность 40%, заявил глава компании.
Украина
04.10.2018
Нацполиция ликвидирует военизированную охрану
Причиной ликвидации стало журналистское расследование, в котором говорилось о незаконности этого отдела.
Украина
04.10.2018
Порошенко призвал ЕС признать Голодомор геноцидом
Президент призвал страны ЕС и международные организации последовать в этом вопросе примеру США.
Украина
04.10.2018
С начала года хлебная корзина подорожала на 9%
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цены на хлеб. До конца года он может подорожать еще на 10%.
Украина
03.10.2018
В Запорожье открыли памятник армянскому алфавиту
На создание памятника из 36 букв ушло полтора года. Такого рода сооружение - единственное за пределами Армении.
Украина
03.10.2018
Суд арестовал часть квартиры Савченко - сестра
На третью часть квартиры народного депутата на столичной Троещине решением суда был наложен арест.
Украина
03.10.2018
В Австрии утвердили миллион евро для Донбасса
Значительная часть денег пойдет на помощь Красному Кресту и финансирование проекта по разминированию Донбасса.
Украина
02.10.2018
Рада намерена ввести штраф до 3,4 тыс. гривен за буллинг
Сокрытие случаев буллинга сотрудником учреждения образования также влечет за собой штраф
Украина
02.10.2018
Шахматная Олимпиада в Грузии: украинки вышли в лидеры
На шахматной Олимпиаде в Батуми завершился восьмой игровой день
Украина
02.10.2018
С сегодняшнего дня повысились минимальные цены на весь алкоголь
Сегодня, 2 октября, постановление Кабинета министров о повышении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки от 5 сентября 2018 года №748 вступило в силу.
Украина
02.10.2018
Кучма вышел из переговорной группы в Минске
Представителя Украины в Трехсторонней контактной группе проводили под шампанское и аплодисменты.
Украина
02.10.2018
НАБУ занялось доходами министра Петренко
Бюро проверяет факт возможного декларирования министром юстиции недостоверной информации о недвижимости.
Украина
02.10.2018
В Украине падает добыча угля
Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине за сентябрь, по сравнению с августом, сократилась на 22,5 тыс. тонн.
Украина
02.10.2018
Украина намолотила более 41 млн тонн зерновых
Украина по состоянию на 2 октября намолотила 41,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 11,2 млн га.
Украина
01.10.2018
В одной из школ Винницкой области почти 30 детей заболели корью
В Винницкой области в школе 28 детей заболели корью
Украина
01.10.2018
Отравление в Макеевке: вода соответствует нормам
Водопроводная вода в Макеевке, согласно данным из лаборатории, соответствует санитарным нормам.
Украина
01.10.2018
Частные переводы в Украину выросли на четверть
Объем частных денежных переводов в Украину во втором квартале 2018 года вырос на 24% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщили в НБУ.
Украина
30.09.2018
Врачам экстренной медицины поднимут зарплаты
В следующем году правительство намерено развивать службы оказания экстренной медицинской помощи, в частности, повысить зарплаты врачам.
Украина
30.09.2018
ВМС завершили военные учения в Азовском море
В рамках учений военные провели боевые стрельбы, обеспечили изоляцию участка морского побережья и защиту морских коммуникаций.
Украина
30.09.2018
В Херсонской области подорвался военнослужащий
Военнослужащего-контрактника доставили в больницу с проникающими осколочными ранениями брюшной полости.
Украина
30.09.2018
В "ДНР" от подрыва мины погибли трое детей - СМИ
В результате подрыва противопехотной мины под Горловкой трое детей погибли, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.