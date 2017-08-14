14.08.2017
В Украине дети от пяти лет смогут летать на самолетах без сопровождения
Источник: КорреспонденТ.net
В Украине с 23 октября дети возрастом от пяти лет смогут путешествовать на самолетах без сопровождения взрослых. Соответствующую поправку поддержал Совет Международной организации гражданской авиации (ІКАО), сообщает пресс-служба Государственной авиаслужбы Украины.
В ведомстве уточнили, что сейчас пока действуют еще старые правила, и в сопровождении не нуждаются дети, достигшие двухлетнего возраста.
В Госавиаслужбе также предупреждают, что согласно принятой поправке в пассажирскую ведомость будет внесена графа "гражданство".
Новости раздела
Украина
14.08.2017
Укроборонпром за три года получил заказ на 12 млрд
В бюджет концерн перечислил 12,4 миллиарда гривен.
Украина
14.08.2017
В ЕСПЧ около четырех тысяч дел по Донбассу и Крыму
В МинТОТ сообщили, что более трех тысяч дел связаны с уничтожением и повреждением имущества.
Украина
13.08.2017
Украинец пытался вывезти в Польшу почти 30 кг наркотиков
На наркотики отреагировала собака пограничников.
Украина
13.08.2017
В Киеве прогремел взрыв
Во двор частного дома в Дарницком районе бросили гранату.
Украина
13.08.2017
В НАБУ расследуют почти 400 дел
Общее количество подозрений по состоянию на конец июля достигло 225.
Украина
13.08.2017
На Майдане развернули флаг непризнанной Ичкерии
Флаг развернул президентский полк. На акцию в центре Киева пришли татары, Амина Окуева и бойцы батальона им. Джохара Дудаева.
Украина
13.08.2017
В Киеве эвакуировали вокзал: ищут бомбу
Из-за очередного сообщения о минировании центральный вход в вокзал закрыли, но поезда продолжают ездить.
Украина
13.08.2017
Не хватило вагонов: пассажиры Интерсити Одесса-Киев ехали стоя
Из-за поломки поезда Одесса - Киев многие его пассажиры в жару ехали стоя: вместо 9 вагонов Укрзализныця предоставила пять.
Украина
13.08.2017
В Одессе прошел ЛГБТ-марш
Из-за радикально настроенных противников Марша равенства маршрут шествия сократили.
Украина
13.08.2017
В Украине и мире наблюдали звездопад Персеиды
Удивительный звездопад, образованный в результате сгорания хвоста кометы Свифта-Таттла, земляне видели в ночь на 13 августа.