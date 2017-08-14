В Украине дети от пяти лет смогут летать на самолетах без сопровождения

Источник: КорреспонденТ.net

В Украине с 23 октября дети возрастом от пяти лет смогут путешествовать на самолетах без сопровождения взрослых. Соответствующую поправку поддержал Совет Международной организации гражданской авиации (ІКАО), сообщает пресс-служба Государственной авиаслужбы Украины.

В ведомстве уточнили, что сейчас пока действуют еще старые правила, и в сопровождении не нуждаются дети, достигшие двухлетнего возраста.

В Госавиаслужбе также предупреждают, что согласно принятой поправке в пассажирскую ведомость будет внесена графа "гражданство".