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17.01.2019

В Украине до 2100 года может подтопить 34 города, затопить 62 села и 660 опасных объектов, - исследование

Источник: Українські новини

До 2100 года могут быть затоплены частично 34 украинских города, а полностью - 62 села, 660 экологически опасных объектов, 200 тысяч га сельскохозяйственных земель и 98 объектов природно-заповедного фонда. Кроме этого, 75 тысяч людей рискуют стать климатическими переселенцами.

Таковы результаты исследования "Екодии" и ученых - "Влияние повышения уровня моря на прибрежные зоны вследствие изменения климата", говорится на сайте "Екодии".

Населенные пункты, здания, дороги, экологически опасные объекты и части природно-заповедного фонда, которые могут быть затоплены Черным и Азовским морем до конца века:

  • 34 украинских города могут быть частично затоплены, в частности: Одесса, Херсон, Николаев, Мариуполь, Бердянск, Керчь;
  • 6 городков и 62 села могут быть полностью затоплены, в частности: Голая Пристань, Затока, Лазурное;
  • 75 тысяч человек рискуют стать климатическими переселенцами, ведь их дома могут оказаться в зоне затопления;
  • 660 экологически опасных объектов могут оказаться в прогнозируемой зоне затопления. В частности: 13 свалок и 36 очистных сооружений;
  • Может затопить 200 тысяч га сельскохозяйственных земель, 10 тысяч га производственных территорий, а также 1917 зданий коммерческого и производственного назначения;
  • Поднятие уровня моря может привести к затоплению 98 объектов природно-заповедного фонда. В частности: часть территорий Черноморского и Дунайского биосферных заповедников;
  • В прогнозируемой зоне затопления могут оказаться объекты историко-культурного наследия. В частности: археологический памятник "Херсонес Таврический", основанный более двух тысяч лет назад, а сейчас внесен в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Софья Садогурская, кампейнер с климатической политики ОО "Екодия", утверждает, что изменение климата и, как следствие, повышение уровня моря - проблемы, которые уже сейчас требуют активных действий на международном, национальном и локальном уровнях.

"Парижское соглашение, которое Украина ратифицировала 2016 года, говорит о двух взаимодополняющих направления борьбы с глобальным потеплением: ослабление изменения климата и адаптация к климатическим изменениям. Украина должна поставить цель по сокращению выбросов парниковых газов, принять на национальном уровне политику перехода энергетического сектора на 100% возобновляемые источники энергии до 2050 года и уже сейчас начать внедрять меры по адаптации к изменению климата как на государственном, так и на локальном уровнях.. Только так можно сделать последствия изменения климата не такими трагическими для людей", - рассказывает Садогурская.

Незначительное, на первый взгляд, глобальное потепление уже приводит к серьезным проблемам: уменьшается площадь ледников, повышается уровень моря, участились сильные штормы, торнадо, наводнения и засухи. По данным международных экспертов, с 1901 по 2010 годы средний глобальный уровень моря уже повысился почти на 20 см и темпы роста только ускоряются. Поднятие уровня Мирового океана несет угрозу, прежде всего, прибрежным территориям многих стран мира.

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