В Украине хотят сажать за отрицание войны с Россией: что из этого выйдет

Источник: Апостроф

"Ну, вы же знаете…", "Это же и так понятно", "Да какая вообще разница?". Примерно такие реплики на четвертом году войны с Россией до сих пор можно услышать из уст некоторых политиков, чиновников и просто публичных людей на простой вопрос: "Кто напал на Украину?". Для того, чтобы таких "неудобных" ситуаций не возникало, парламентарии решили ввести уголовную ответственность за публичное отрицание агрессии РФ по отношению к Украине.

Парламентские "фронтовики" Антон Геращенко, Андрей Тетерук, Игорь Лапин и Татьяна Чорновол зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №7354, согласно которому в Уголовном кодексе Украины должна появиться новая статья 442-1 "Публичное отрицание факта военной агрессии РФ к Украине".

Санкция статьи (если Рада проголосует за законопроект) за отрицание факта агрессии РФ, факта захвата вследствие агрессии РФ оккупированных территорий, а также изготовление и распространение материалов с таким отрицанием предусматривает штраф от 51 до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до 5 лет. За эти же действия, совершенные повторно, или в случае, когда публичное отрицание звучит из уст чиновника, никаких штрафов уже не предусмотрено – только лишение свободы сроком до 5 лет.

С одной стороны, количество патриотических и околопатриотических законопроектов в Раде с каждым днем растет в геометрической прогрессии: любой парламентарий, называющий себя патриотом, просто обязан написать закон с тегами "Россия", "агрессия", "Донбасс", "запретить". Не написал – не депутат. При этом, принимается в итоге закон или нет – вопрос десятый, главное - пошуметь в медиа. Но, с другой стороны, в обществе действительно поднимается волна возмущения всякий раз, когда публичный человек называет войну на востоке "гражданской" или использует другие вариации этого тезиса, написанного в Кремле.

Так, например, певец Иван Дорн после заявления о том, что на Донбассе произошла "ссора двух собратьев", моментально попал в опалу тысяч своих поклонников в Украине. А на телеканал "NewsOne" недавно нагрянули десятки активистов, заблокировав его работу. Это произошло после того, как владелец медиа, внефракционный нардеп Евгений Мураев в прямом эфире назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом".

По словам одного из авторов законопроекта Игоря Лапина, запрет на отрицание придуман не ради показного патриотизма, а из-за вполне практичных выгод.

"Этот законопроект призван остановить ту волну, которую пытаются разогнать несколько лет - о том, что у нас гражданская война, а Россия - ни при чем, - сказал Лапин. – Но нужно смотреть дальше: в контексте закона о деоккупации, который сейчас принимается парламентом, где четко указано, что Россия - агрессор. Также в контексте того, кто будет нести материальную ответственность за причиненный ущерб на оккупированных территориях. Если мы не будем делать упор на то, что у нас агрессия, то эта волна с помощью СМИ будет разгоняться все больше и больше и в определенный момент она нивелирует все усилия по доказательству российской агрессии".

Кстати, в Украине на законодательном уровне уже введен запрет на публичное отрицание Голодомора 1932-33 годов. Такие действия считаются противоправными, однако конкретного наказания за них нет. А вот в Израиле и странах Европы реально работает правовой механизм наказания за отрицание Холокоста и преступлений нацистов. Так, в прошлом году во Франции за высказывание о том, что газовые камеры были лишь "эпизодом" Второй мировой, известный политик Жан-Мари Ле Пен выложил 30 тысяч евро штрафа.

Украинские военные считают, что законопроект №7354 нужен обществу.

"Конечно, это правильно. Люди должны понимать, кто враг и с кем мы воюем, а не манипулировать общественным мнением", - сказал "Апострофу" ветеран АТО Георгий Турчак.

"Это правильная идея, потому что это позволит заткнуть рот пропагандистам России в Украине, которые безнаказанно с экранов телевизоров и через СМИ врут о том, что нет никакой агрессии России, отрицают ее, - сказал ветеран АТО Эдмонд Саакян. – Весь мир понимает, что эта агрессия есть. Но существует определенная необразованная прослойка населения, которая слушает пропагандистов в телевизоре и верит им".

В свою очередь, публичные политики, под которых, в том числе, этот законопроект и создавался, уверены, что принятие такого закона – путь к репрессиям. Так, например, считает нардеп от "Оппозиционного блока" Николай Скорик, который в октябре 2015 года на одном из ток-шоу избежал прямого ответа на вопрос ведущего: "Является ли Путин врагом Украины?".

"Это лишний рычаг для политических репрессий со стороны провластной группировки "Народный фронт". У нас в последние годы все свои неблаговидные дела прикрывают российской агрессией. Фактически критику власти подведут под уголовную ответственность", - прокомментировал он "Апострофу".

Но если уж стремиться называть вещи своими именами и вводить наказание за обратное, то, первым делом, было бы неплохо назвать АТО войной. Так считает известный волонтер Юрий Касьянов.

"Нужно сразу вернуться к истокам: у нас российскую агрессию по сути отрицают президент, в первую очередь, и его окружение. Высшее военно-политическое руководство страны не выполняет требования Конституции: если они признают агрессию России, то они должны объявить РФ войну, как это предусмотрено в Конституции. Если агрессия признается только на словах, то они обманщики. И как раз по этому закону их нужно будет привлечь к ответственности", - подчеркнул он "Апострофу".