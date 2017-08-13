В Украине и мире наблюдали звездопад Персеиды

Источник: КорреспонденТ.net

В ночь с 12 на 13 августа в Украине и всем мире можно было наблюдать удивительный феномен – звездопад Персеиды.

Некоторые астрономы сообщили, что фиксировали до 100 метеоров в час.

Люди по всему миру делятся уникальными фото и видео звездопада Персеиды.