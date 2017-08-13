13.08.2017
В Украине и мире наблюдали звездопад Персеиды
Источник: КорреспонденТ.net
В ночь с 12 на 13 августа в Украине и всем мире можно было наблюдать удивительный феномен – звездопад Персеиды.
Некоторые астрономы сообщили, что фиксировали до 100 метеоров в час.
Люди по всему миру делятся уникальными фото и видео звездопада Персеиды.
Персеиды являются элементами хвоста кометы Свифта-Таттла, которая приближается к Земле раз в 135 лет. Все яркие метеоры было видно именно со стороны созвездия Персея.
Расстояние между Землей и кометой было менее 80000 км. Частицы кометы размерами от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, двигаясь со скоростью до 60 км/с, сталкивались с атмосферой Земли и сгорали, а люди могли наблюдать "падающие звезды" и загадывать желания.
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