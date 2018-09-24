В Украине импорт авто вырос почти на треть

В Киеве состоялась торжественная церемония спуска на воду еще одного десантно-штурмового катера Кентавр.

Новый раунд противостояния между антикоррупционными органами открыт, на этот раз дрались якобы из-за попытки установить прослушку. А собственно с борьбой с коррупцией что?

НАБУ против САП. Дошло уже и до драк

Польские музыканты перевели на украинский язык свой старый хит Герой, который вышел пять лет назад.

В НАБУ заявили, что переписка главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна дает основания предполагать его причастность к незаконному обогащению.

Глава МИД назвал два варианта развития событий по высылке консула Венгрии после публикации видео с раздачей венгерских паспортов в Берегово.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 91 млрд грн, или на 4,2%, - до 2,12 трлн грн.

"Екатерина до сих пор в реанимации", - муж потерпевшей

Активистка Гандзюк перенесла 11 операций после покушения и до сих пор в реанимации

Цель санкций состоит в том, чтобы удерживать Владимир Путина за столом переговоров, отметил президент Украины.

Переговоры один на один длились больше шести часов и были тяжелыми, но результативными, рассказал Лукашенко.

Говоря о критике со стороны России относительно позиции Варфоломея об автокефалии УПЦ, патриарх заявил: "Мы не боимся угроз".

Протестующие требуют отставки руководителей полиции и прокуратуры области, а также эффективно расследовать нападения на активистов.

Проход из Черного в Азовское море будет происходить через контролируемый россиянами Керченский пролив.

Генпрокурор заявил, что не будет участником избирательного штаба Петра Порошенко и "отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов".

"Марш здоровой молодежи" был направлен на поддержку здорового образа жизни и против так называемых "наливаек".

Бьют все рекорды: цены на морковь и свеклу взлетели более чем на треть

Как будут жить украинцы через 5 лет: МВФ сделал обнадеживающий прогноз

Отмечается, что общая стоимость импортированных за семь месяцев легковых автомобилей составила 1,15 миллиарда долларов. При этом более половины ввозимых в Украину легковых автомобилей было импортировано из стран Евросоюза.

За первые семь месяцев 2018 года импорт легковых автомобилей в Украину вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 107,94 тысячи штук. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает Госстат.

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