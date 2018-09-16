16.09.2018
В Украине инвестиционный бум - Порошенко
Источник: Корреспондент.net
Наша страна за последние недели привлекла крупные инвестиции в сферу возобновляемой энергетики, аграрный сектор и розничную торговлю. Об этом в воскресенье, 16 сентября, на своей странице в соцсети Facebоok сообщил президент Петр Порошенко.
"За последние недели Украина привлекла крупные инвестиции в экономику: в сферу возобновляемой энергетики - от норвежских инвесторов, в аграрный сектор - от компании из Саудовской Аравии, в сферу розничной торговли от шведских брендов H&M и IKEA", - написал глава государства.
Он подчеркнул, что инвестиционный бум, который происходит в Украине, - это яркое свидетельство доверия к нашей стране со стороны мировых инвесторов.
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